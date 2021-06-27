الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل حماقى فى التجمع الخامس (صور)

حفل حماقى فى التجمع
حفل حماقى فى التجمع الخامس

عقب النجاح الكبير الذي حققه حفل المطرب محمد حماقي داخل أكبر قبة في العالم بمدينة جدة السعودية والذي نفذت جميع تذاكره قبيل إقامته بيومين، وبمجرد وصوله لمطار القاهرة الدولي اتجه مباشرة لإحياء سهرة غنائية صيفية ضخمة داخل أحد فنادق التجمع الخامس اشعل خلالها المزيد من أجواء البهجة والإثارة ،بالإضافة إلى رقصات الجمهور المتتالية التي لم تنقطع على مدى قرابة الساعتين.

حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس


وعاد حماقي إلى القاهرة بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وصعد على خشبة بجوار فرقته الموسيقية، مشيرا إليهم بإشارة القوة لمواصلة الصمود وتحدي إجهاد السفر المتلاحق من "القاهرة  إلى جدة" والعودة مرة أخرى من أجل إسعاد الجمهور.

حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس

وبمجرد إطلاق حماقي شرارة البدء بأغنية "نفسى أبقى جنبه" تعالت صيحات وهتافات الإعجاب التي كانت بمثابة الدينمو المحرك لحماقي وفرقته لتشتعل أجواء الحفل بوصلات الرقص المتتالية على المزيد من ـغاني حماقي المميزة منها "قدام الناس"، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي"، "ليه بيلموني ليه" ، بالإضافة إلى "من البداية"، "يا ستار"، " كان وكان" ، "واحدة واحدة"، وأيضًا "قادرين نعلمها " التي اختتم بها الحفل.

حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس


وكان حماقي قد أحياء أضخم حفلات المملكة العربية السعودية داخل أكبر قبة في العالم بمدينة جدة.

ومن مفاجآت الحفل أن حماقي غنى باللهجة الخليجية، كما أعلن تبنيه ودعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.

حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس

وما زاد من سعادة زين أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة لها، حيث حضرت الحفل كواحدة من جمهور حماقي لتفاجأ بموقفه معها ودعمه الكامل لها.

 

وفي نهاية الحفل حرص حماقي على توجيه  الشكر لكل جمهور الممكلة والأسر الخليجية ومختلف الجاليات العربية من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى حالة من الاشتياق المتبادل بينه وبين أهل المملكة، خاصة مع النجاح الرائع لجميع حفلاته بالسعودية وهو ما شكل له قاعدة جماهيرية كبيرة لدى دول الخليج العربي.

حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس

ويترقب جمهور حماقي بمختلف دول العالم إطلاق ألبومه الجديد بموسم صيف ٢٠٢١ خلال الأيام القليلة القادمة.

حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
حفل حماقى فى التجمع الخامس
محمد حعقب النجاح الكبير الذي حققه حفل المطرب محمد حماقي داخل أكبر قبة في العالم بمدينة جدة السعودية مساء أمس الأول والذي نفذت جميع تذاكره قبيل إقامته بيومين وبمجرد وصوله لمطار القاهرة الدولي سعودي الخليج وقفة السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة غدًا

«العاشرة ممكن».. حسين الشحات يضيف الثالث لـ الأهلي في شباك الترجي

تغيير وحيد.. تشكيل الأهلى الرسمى أمام الترجى

لوائح الفيفا تنتصر للأهلى.. هل استحق مدافع الترجى الحصول على طرد مباشر؟

السودان.. الحكومة تعلن عن إجراءات اقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين

فعاليات الأعلى للثقافة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس

صحيفة: وزير الخارجية اليابانى يدرس زيارة إسرائيل والأراضى الفلسطينية أغسطس المقبل

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي