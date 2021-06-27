تحذيرات من إدخال لقاحات مزيفة ضد كورونا إلى هايتى

حذر اتحاد الصيادلة في هايتي، من مخاطر إدخال لقاحات مزيفة إلى البلاد بعد أن سُمح الخميس للقطاع الخاص باستيراد لقاحات مضادة لكورونا في حين أن الدولة لم تُطلق حتى الآن أي حملة عامة لتطعيم السكان.



وقال الاتحاد إن "هناك خطرا كبيرا من إدخال لقاحات مزيفة ضد كوفيد-19 إلى هايتي بسبب التكاثر المحتمل لنقاط البيع غير الخاضعة للرقابة".

وذكّر بأن "هايتي ليس لديها مختبر لمراقبة الجودة يمكنه التحقق مما إذا كان اي لقاح مزيفا أم لا".



ويتوجب على مستوردي المنتجات الصيدلانية والأطباء الراغبين بالحصول على لقاحات إبلاغ وزارة الصحة في هايتي بكمياتها وبتفاصيل أخرى بشأنها، لكن من دون أن تكون هناك أي قيود من جانب الحكومة بشأن نوع هذه اللقاحات.



وهايتي واحدة من الدول القليلة التي لم تبدأ بعد حملة التطعيم. وأوضحت وزارة الصحة أنها يجب أن تتلقى 130 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا "بين أوائل ومنتصف يوليو" عبر برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 180.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.