الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان.. الحكومة تعلن عن إجراءات اقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين

السودان
السودان

أعلنت الحكومة السودانية عن القيام بعدد من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة استمرار دعم الدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا" السودانية، قالت الحكومة في بيان لها، عقب سلسلة اجتماعات مغلقة عقدتها على مدى 3 أيام إن "الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق سيستمر".

 

وأضافت أنها ستباشر بشكل فوري "في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومصادرة وتسليم الذهب المهرب والعملات المصادرة لبنك السودان المركزي".

 

وتابعت أنها ستبدأ فورا "في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة، إضافة إلى تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتبارا من يوليو 2021".

 

وأشارت إلى أنها "ستعمل على مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022، وأنها ستبدأ بإجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة".

 

وأكدت الحكومة أنه "سيتم قبول كل الأطفال في سن التمدرس مجانا بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية".


 وعلى صعيد آخر، أعلن مجلس الوزراء السوداني، السبت، عن تكثيف الجهود الحكومية في قضية سد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.

 

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السوداني، عقب اجتماع مغلق دام الثلاثة أيام الماضية، استعرض فيه الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها السودان وذلك حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

 

وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إنه تقرر تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية، بجانب عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها والوفاء بالالتزامات المالية للبعثات الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة البعثات بالخارج.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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السودان.. الحكومة تعلن عن إجراءات اقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين

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