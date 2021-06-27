الليلة.. مسيرة الكاتب سمير الفيل الإبداعية على طاولة منتدى «الثقافة والإبداع»

يقيم منتدي "الثقافة والإبداع"، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم، بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج بدمياط، ندوة بعنوان "مبدعون وجوائز.. رحلة الأديب سمير الفيل".



تأتي الندوة احتفاء بالكاتب الكبير "سمير الفيل"٬ والذي حصل مؤخرا على جائزة ساويرس للقصة القصيرة فرع الكبار، وخلال الندوة يتحدث الأديب الكبير سمير الفيل عن مشواره الأدبي الثري، ومسيرته الإبداعية والجوائز التي حصل عليها، ويحاوره طارق الطاهر المشرف علي المنتدي .



وسمير الفيل من مواليد مدينة دمياط 16 يناير 1951، روائي وقاص ومسرحي٬ ناقد، وباحث في الأدب الشعبي٬ وشاعر عامية، وكاتب أغاني مسرحية، له أعمال مسرحية للأطفال منها٬ ألاعيب القرود في مملكة الأسود التي فازت بجائزة يوم المسرح العالمي 1983، وأغلب نصوصه مثلت على مسارح مركز ثقافة الطفل بدء من سنة 1974.



خاض سمير الفيل تجربة الصحافة لعقد من الزمن (1991 ـ 2001).عمل لفترة طويلة مدرسا، فناظرا لمدرسة الإمام محمد عبده بدمياط، ثم موجها للمسرح.



حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة، سنة 2016 عن مجموعته “جبل النرجس”، عضو لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، نال جائزة اتحاد الكتاب "جائزة يوسف أبو رية" في القصة والرواية عن مجموعته القصصية "حمام يطير"، سنة 2017ـ 2018. ـ جائزة ساويرس للقصة القصيرة، كبار الكتاب، 2020 عن مجموعة "أتوبيس خط 77".



ومن أنشطته: شارك في مشروع اليونسكو 2011 ـ 2013. ـ قدم برنامجين للإذاعة المصرية سنتي 1990، 1995. ـ قدم عديدا من الأعمال في مجال القصة القصيرة، والرواية، والدراسات الأدبية، والشعر، والمسرح، وأدب الطفل . شارك مشاركة واسعة في الكتابة لمسرح الطفل، في الفترة 2005 ـ 2011 . أسس مجموعة "أدباء ضد التلوث". مؤسس مبادرة "في حب نجيب محفوظ" . ـ واحد من المؤسسين لمختبر السرديات بدمياط . ديسمبر 2019.



صدرت له بالولايات المتحدة الأمريكية "هيوستن تكساس" أنطولوجيا القصة العربية، تضمنت نصوصا له، ترجمة الدكتور عبدالله الطيب. كرمته الدولة في عيد الثقافة والفن أكتوبر 1979. كرم في مؤتمر أدباء مصر، الدورة 17 الإسكندرية 1997. كرمته مكتبة الإسكندرية في "مؤتمر القصة القصيرة" ديسمبر 2013. كرمته ثقافة الرقة بسوريا في مهرجان العجيلي للرواية، 2006. كرمته الشارقة في المهرجان القرائي للطفل مارس 2014. كرمه البرنامج الثاني بالإذاعة المصرية لدوره الثقافي في أقاليم مصر.



كما صدر له في القصة القصيرة: ـخوذة ونورس وحيد، أرجوحة، كيف يحارب الجندي بلا خوذة ؟٬ انتصاف ليل مدينة، دفتر أحوال٬ شمال .. يمين٬ مكابدات الطفولة والصبا٬ صندل أحمر٬ قبلات مميتة٬ هوا بحري٬ الأبواب٬ جبل النرجس٬ حمام يطير٬ اللمسات٬ الأستاذ مراد٬ أتوبيس خط 77، حذاء بنفسجي بشرائط ذهبية٬ فك الضفيرة٬ ليمون مر، رجال وشظايا٬ ظل الحجرة٬ وميض تلك الجبهة.



وفي أدب الطفل صدر له: الحكيم وحماره، بستان فنون٬ القرش الضحوك٬ المصوب البارع. كما صدر له دراسات نقدية: تأملات في شعر العامية٬ ندهة من ريحة زمان٬ ريحة الحنة٬ نتهجى الوطن في النور٬ سجادة الروح وغيرها.



يهدف ملتقي الثقافة والإبداع الي مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، والمساهمة في استراتيجية مصر 2030 خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، ويتخذ المنتدي والذي يقام شهريا أكثر من شكل بين ندوات ومحاضرات وموائد مستديرة .