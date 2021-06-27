الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زاخاروفا: تدريبات الناتو في أوكرانيا استفزاز هدفه استمرار زعزعة الاستقرار في المنطقة

زاخاروفا: تدريبات الناتو في أوكرانيا استفزاز هدفه استمرار زعزعة الاستقرار في المنطقة

قوات الناتو
قوات الناتو

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التدريبات المشتركة بين أوكرانيا وحلف الناتو "استفزاز" يراد منه تكريس حالة عدم الاستقرار بطول حدود أوكرانيا مع روسيا.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس ” الروسية قالت  زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم : "نرى بوضوح أن لهذه التدريبات هدفين كبيرين. أولاهما هي دوامة حالة عدم الاستقرار بطول الحدود الروسية. إنه استفزاز بهدف دفعنا إلى رد والرد لا بد منه لأننا دولة سيادية ذات حدود سيادية.. وتقديم هذا الرد بإلحاح على أنه أعمال عدوانية ليس سوى ممارسة استفزازية".

 

وتابعت: "أما الهدف الثاني فهو نقل أنواع مختلفة من المعدات والأسلحة والعتاد إلى أوكرانيا وتركها هناك".

 

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن هناك سبعة تدريبات تجريها دول الناتو "في أراضي هذه الدولة" خلال العام الجاري. 


أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الجمعة، أن أمين العام يانس ستولتنبرج، سيشارك الإثنين المقبل، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش)، والذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما.


وأشار بيان الحلف الذي نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، إلى أن ستولتنبرج سيلتقي على هامش الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.


ويقدم حلف شمال الأطلسي مساهمات “غير مباشرة” في العمل الدولي ضد التنظيم الارهابي، إذ أنه يؤمن تدريباً ومساعدات للقوات الأمنية في كل من العراق والأردن.


هذا وسيرأس الاجتماع إلى جانب دي مايو وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، كما سيشارك فيه 82 وفدًا من دول ومنظمات منخرطة في العمل ضد "داعش".


وتتخوف الأطراف الدولية من الخطر الذي لا زال يمثله التنظيم على الأمن العالمي، خاصة وأنه لا يزال نشطاً مناطق مثل الشرق الأوسط، أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، رغم فقدانه السيطرة العملية على أراضي سورية وعراقية كما كان عليه الحال عام 2014.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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