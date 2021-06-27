ريم بسيونى والمنسى قنديل يتناولان الرواية التاريخية فى صالون مكتبة ديوان

في أولى فعاليات صالون ديوان الثقافي٬ تعقد بمكتبة ديوان فرع مصر الجديدة٬ بمقرها الكائن في شارع أبو بكر الصديق٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ أمسية ثقافية بعنوان "الرواية التاريخية"٬ والتي يسارك فيها كلا من٬ الروائية ريم بسيوني٬ والكاتب الروائي محمد المنسي قنديل.

ومن المقرر أن يبث اللقاء أيضا أونلاين٬ عبر صفحة المكتبة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



هذا ويتطرق اللقاء إلى الحديث حول الرواية التاريخية٬ وهل تعد تأريخا موازيا للتاريخ الرسمي للمؤرخين٬ وأين تبدأ الوقائع والأحداث التاريخية الحقيقية في الرواية التاريخية٬ وأين يبدأ الخيال، غيرها من المحاور المتعلقة بقضية الرواية التاريخية٬ وسبب انتشار ظاهرة كتابتها خلال العقد الأخير من الألفية الثانية.

يشار إلى أن ريم بسيوني، كانت قد فازت في العام 2019 بجائزة نجيب محفوظ٬ التي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن روايتها «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك»، كما فازت بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء»، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق».

الدكتورة ريم بسيوني صدر لها روايات: «الدكتورة هناء٬ مرشد سياحي٬ أشياء رائعة٬ الحب علي الطريقة العربية٬ رائحة البحر٬ بائع الفستق٬ سبيل الغارق الطريق والبحر».

أما الكاتب محمد المنسي قنديل فقد بدأ مسيرته الإبداعية وهو لا يزال طالبًا في كلية الطب٬ فكتب قصة "أغنية المشرحة الخالية" عام 1970 لينال بها أول جائزةٍ له، ونال وهو طالبٌ أيضًا جائزة الثقافة الجماهيرية عن قصة "سعفان مات" التي تحكي مأساة عمال التراحيل.

بعد ذلك كتب أول مجموعةٍ قصصية له "من قتل مريم الصافي" التي ضم فيها قصته "أغنية المشرحة الخالية" ونشرتها دار ليلى عام 1986 ونالت جائزة الدولة التشجيعية عام 1988، وفي عام 1986 كذلك نشر مجموعته القصصية الثانية "احتضار قط عجوز" من نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ثم عام 1987 نشر مجموعته القصصية الثالثة "بيع نفس بشرية".

وتوالت أعماله بعد ذلك وصدرت له أعمال: انكسار الروح٬ قمر علي سمرقند٬ والتي نال عنها جائزة ساويرس عام 2006 كتيبة سوداء٬ يوم غائم في الممر الغربي٬ ووصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية في البوكر العربية عام 2010، كما فاز مطلع الشهر الجاري بجائزة الدولة التقديرية في الآداب٬ ومؤخرا صدرت له رواية "طبيب أرياف".

بالإضافة إلى أعمال: آدم من طين٬ عشاء برفقة عائشة٬ تفاصيل الشجن في وقائع الزمن٬ لحظة تاريخ٬ أنا عشقت٬ وقائع عربية٬ شخصيات حية من الأغاني، وللأطفال أصدر كتب: يهودي في بلاط النعمان٬ وحكايات صغيرة لريم٬ ورحلة إلى أرض الأفكار٬ وسندباد في جزيرة القرنفل وغيرها.