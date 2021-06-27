إصابة عنصرين أمنيين جراء إلقاء قنبلة أثناء احتجاجات بلبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة رجلي أمن في مدينة طرابلس، بقنبلة ألقاها مجهولون على العناصر العسكرية أمام مخفر التل في المدينة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عزز الجيش انتشاره في محيط بلدية طرابلس، بينما قام مجهولون برمي قنبلة على العناصر العسكرية أمام مخفر التل في المدينة".

وأضاف أن "القنبلة أسفرت عن إصابة عنصر في المخابرات وآخر من جهاز معلومات الأمن العام".

وأشار إلى أن "أعمال الشغب خلال الاحتجاجات في طرابلس أسفرت عن إصابة 5 عسكريين في صفوف الجيش فضلا عن عنصر آخر في قوى الأمن الداخلي".

ولفت إلى أنه "في صفوف المدنيين، سقط 5 جرحى، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى المستشفيات في المدينة".

وفي سياق متصل، أقدم عدد من المحتجين في لبنان على قطع لطرقات وتنظيم لوقفات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد، احتجاجا على تفاقم الأزمات المعيشية وتدهور العملة الوطنية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن المحتجين قطعوا الطريق عند مستديرة الجندولين باتجاه السفارة الكويتية، كما قطعوا السير عند ساحة الشهداء محلة مسجد الأمين، وطريق منطقة الجناح، وطريق المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة، وذلك في العاصمة في بيروت.

وجنوبا، قطع المحتجون عددا من الطرقات في صيدا وصور والنبطية.

وأضافت الوكالة أن عددا من المحتجين اقتحموا فرع مصرف لبنان في صيدا، حيث فتحوا بوابته الرئيسية ودخلوا إلى باحته الداخلية، ورشقوا أبوابه الحديدية بالحجارة.

كما تم قطع طريق أوتوستراد الجية الذي يصل مدينة صيدا والجنوب بالعاصمة بيروت.

وشمالا، قام عدد من المحتجين بتنظيم تجمع عن المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح مقابل كنيسة مار شربل.

وفي طرابلس، قام عدد من المحتجين بالتجمع أمام السرايا ورشقه بالحجارة، وألقوا مواد حارقة على الباب الحديدي لمدخله وأضرموا النار فيه، فيما قام بعضهم بضرب الباب في محاولة لخلعه، مرددين هتافات منددة بالمسؤولين.

كما قطع عدد من المحتجين مسلكي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالحجارة والإطارات.