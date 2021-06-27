الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة للمثليين

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد تجمع لتنظيم مسيرة للمثليين في وسط إسطنبول، واحتجزت بعضًا ممن سعوا للمشاركة في الحدث الذي حظرته السلطات المحلية.

ووفقًا لوكالة أنباء "رويترز"، قامت شرطة مكافحة الشغب بجر أشخاصًا لوح بعضهم بعلم قوس قزح خلال تجمعهم للمشاركة في المسيرة بشارع متفرع من شارع الاستقلال الرئيسي وسط المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة احتجزت نحو 20 شخصًا منهم مصور صحفي، وحظرت السلطات التركية مسيرات عديدة للمثليين في السنوات الأخيرة، وقبل ذلك كان الآلاف يشاركون في مسيرات للمثليين في إسطنبول.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيلها 5266 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5266 مقابل 5630 الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5404144.

وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعًا ملحوظًا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 51 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 56 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 49524 شخصًا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 7402 مريض ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5269294 شخصًا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ6 عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

وأعلنت السلطات التركية مؤخرًا إلغاء بعض القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارًا من 1 يوليو.