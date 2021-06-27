كولومبيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

سجلت كولومبيا، حصيلة قياسية لعدد الوفيات الجديدة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر مستوى 693 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكولومبية بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 33595 حالة، مقابل 32997 حالة في بيانات الخميس و32733 الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى 4126340.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 693 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 689 الخميس، وهو رقم قياسي سابق، و685 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 104014 حالة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 29099 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 3829487 حالة.





إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 180.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.