الدفاع الروسية: رصد 33 عملية قصف من قبل «النصرة» فى منطقة إدلب

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 33 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء السبت: "تم تسجيل 33 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وتم رصد 15 عملية قصف في محافظة إدلب و9 في محافظة اللاذقية و4 في محافظة حلب و5 في محافظة حماة".

وأضاف كوليت أن مركز حميميم لم يسجل أي عمليات قصف خلال اليوم الماضي من قبل التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

وفي سياق متصل ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس الجمعة، عن أن مقاتلتين من نوع "MiG-31K"، القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية وصلتا إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان نقلته وكالة نوفوستي الروسية، إن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران .

وأضافت الوزارة أنه "كجزء من التدريبات في قاعدة حميميم الجوية الروسية في الجمهورية العربية السورية، انطلقت طائرتان من طراز MiG-31K، التي لديها القدرة على استخدام أحدث صواريخ فرط صوتية، ومن بينها كينجال".

وذكر قائد إحدى مقاتلات "MiG-31K"، أنه وبأمر من القيادة العسكرية، ستؤدي حاملات الصواريخ فرط الصوتية "مهام تدريبية" في سوريا.