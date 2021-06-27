البحرين: 300 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت البحرين تسجيل 6 وفيات و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت وزارة الصحة البحرينية أن "الحالات المسجلة 302، منها 154 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج".

كما تعافت 689 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 259234.

وبينت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 102 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 54 حالة، في حين أن 4318 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4420 حالة قائمة.





إصابات كورونا على مستوى العالم



وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 180.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.