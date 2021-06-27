وزارة التعليم العالى تظهر على منشور للنادى الأهلى فى «فيس بوك»

ظهر اسم الصفحة الرسمية لوزارة التعليم والبحث العلمي المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على منشور خاص بفوز النادي الأهلي عبر الصفحة الرسمية للكاف الخاصة بكرة القدم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد الإعلان عن أن النادي الأهلى مطاردا لحلم العاشرة، حيث إنه ظهر اسم صفحة الوزارة بعد وضع "لايك" على أحد المنشورات الخاصة بفريق النادي الأهلي.



ويعتبر ذلك الحدث من الأشياء نادرة الحدوث ما جعله ملفت لنظر الكثير من مشجعي النادي الأهلي في يوم لعب الفريق مباراة مع الترجي الحاسمة لكلا الفريقين.

وتختص هذه الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر كافة أخبار التعليم العالي بمصر، ومتابعة خطوات سير وزير التعليم العالي، وافتتاحاته للمشاريع القومية وكذلك الزيارات المختلفة التي يقوم بها، كما أنها تعلن بعض القرارات التي تتخذ اتجاه التعليم العالي والوزارة.



وكان قد تلاقي النادي الأهلى وفريق الترجي التونسي، أمس السبت، وشهد الأهلى وجماهيره احتفالا كبيرا بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ١٤في تاريخه، بعد فوزه على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفه، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، باستاد السلام، ليصبح مجموع المباراتين ٤-٠ لصالح النادي الأهلي.



والجدير بالذكر أن الأهلي قد فاز ذهابًا بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد حمادي العقربي برادس السبت الماضي، وحسم النادي الأهلى الفوز في القاهرة.

وبهذه النتيجة يواجه النادي الأهلى فريق "كايزر تشفيز"، ذلك الفريق الذي تمكن من التأهل للنهائي الأفريقي بعدما حافظ على شباكه نظيفة بالتعادل السلبي فى المباراة أمام نادي الوداد المغربي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعدما سقط الوداد المغربي في مباراة الذهاب بهدف دون رد نجح في إحرازه لاعبي فريق كايزر تشفيز.

وكان قد خاض فريق النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: (حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق، خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف).