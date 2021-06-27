إيناس عبد الدايم تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير بدار الأوبرا

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية٬ تعقد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد٬ علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

ويشارك في المؤتمر الصحفي كل من: الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلي للثفافة٬ وأعضاء اللجنة العليا للجائزة وهم: الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعى، المهندس زياد عبد التواب، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسى قنديل، الكاتب الكبير يعقوب الشارونى، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، المستشار محمد الموافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، و أعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة .

يعقب المؤتمر احتفال فني لنماذج من أطفال مصر٬ بمركز تنمية المواهب بالاوبرا من فصلي الكورال والبالية ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

يشار إلي أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الإعلان عنها في نهاية شهر فبراير الماضي٬ وتضم المسابقة فئتين عمريتين: الأولي من 5 إلي 12 عام والفئة الثانية من 12 إلي 18 عام وتشمل ثلاثة مجالات: الأول الآداب في افرع القصة والشعر والمسرح٬ والثاني في الفنون في أفرع: الرسم والعزف والغناء٬ أما المجال الثالث هو الابداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الألكترونية بالإضافة إلي الابتكارات العلمية .

تهدف جائزة "المبدع الصغير" إلي الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة٬ وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.

وكانت وزيرة الثقافة قد أعلنت فى جلسة اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الخامس والستين، لإعلان جوائز الدولة٬ أن 90% من المتقدمين لجائزة الدولة للمبدع الصغير٬ من قرى ومحافظات مصر، مما يؤكد تحقيق هدف الجائزة فى الوصول لكل أفراد الشعب.



وتعتبر جائزة الدولة للمبدع الصغير٬ إضافة حقيقية هذا العام، وتم الإعلان عن هذه الجائزة في مؤتمر صحفي، وتقدم أكثر من 4500 عمل، وعملت لجان الفحص على مرحلتين؛ مرحلة الفرز، ومرحلة التحكيم.