لبنان.. قطع طرقات واحتجاجات بسبب تردى الأوضاع المعيشية وتدهور العملة

أقدم عدد من المحتجين في لبنان على قطع لطرقات وتنظيم لوقفات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد، احتجاجا على تفاقم الأزمات المعيشية وتدهور العملة الوطنية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن المحتجين قطعوا الطريق عند مستديرة الجندولين باتجاه السفارة الكويتية، كما قطعوا السير عند ساحة الشهداء محلة مسجد الأمين، وطريق منطقة الجناح، وطريق المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة، وذلك في العاصمة في بيروت.

وجنوبا، قطع المحتجون عددا من الطرقات في صيدا وصور والنبطية.

وأضافت الوكالة أن عددا من المحتجين اقتحموا فرع مصرف لبنان في صيدا، حيث فتحوا بوابته الرئيسية ودخلوا إلى باحته الداخلية، ورشقوا أبوابه الحديدية بالحجارة.

كما تم قطع طريق أوتوستراد الجية الذي يصل مدينة صيدا والجنوب بالعاصمة بيروت.

وشمالا، قام عدد من المحتجين بتنظيم تجمع عن المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح مقابل كنيسة مار شربل.

وفي طرابلس، قام عدد من المحتجين بالتجمع أمام السرايا ورشقه بالحجارة، وألقوا مواد حارقة على الباب الحديدي لمدخله وأضرموا النار فيه، فيما قام بعضهم بضرب الباب في محاولة لخلعه، مرددين هتافات منددة بالمسؤولين.

كما قطع عدد من المحتجين مسلكي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالحجارة والإطارات.

وفي مدينة الميناء، قطع المحتجون مسارب مستديرة بيستاشيو بالإطارات المشتعلة والحجارة ومستوعبات النفايات، كما قطعوا الطريق العام في شارع بور سعيد بالشاحنات والسيارات، وجابت مسيرة على الدراجات النارية شوارع المدينة.

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19-) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 544 ألفا و291 بعد تسجيل 126 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7841 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 115 بين المقيمين و 11 بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 544 ألفا و 291 منذ 21 فبراير من العام الماضي.