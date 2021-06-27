صندوق التنمية الثقافية ينظم عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية.. اليوم

ينظم صندوق التنمية الثقافية عددًا من الفعاليات والأنشطة الفنية الثقافية، اليوم الأحد، حيث تستضيف سينما بمقرها الكائن في مركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا٬ في السادسة مساء٬ أمسية جديدة من أمسيات صالون الفن والمجتمع للفنانة مديحة حمدي.

يحمل الصالون هذا الشهر عنوان: "أنا المواطن"، ويستضيف المخرجة الكبيرة إنعام محمد على، وحديث عن مواطنة المرأة عبر التاريخ، كما يستضيف الصالون الفنانان ياسر علي ماهر والفنان محمد عبد الجواد، وحديث عن ومعنى المواطنة بين الشباب ودورهم في التنمية، يتخلل الصالون عددًا من الفقرات الفنية والغنائية للمطربة فاطمة محمد علي٬ والمطرب إسلام مالك.

في سياق متصل، يقيم بيت الشعر العربي٬ وبيت الست وسيلة٬ في مقره الكائن خلف الجامع الأزهر، في السابعة مساء نفس اليوم٬ ليلة خاصة عن الشاعر والمسرحي والأكاديمي الراحل الدكتور محمود نسيم.

يشارك في الأمسية الشعراء الكبار: "الدكتور حسن طلب، شعبان يوسف، الدكتور شوكت المصري، الدكتور أحمد بلبولة، علي منصور، السماح عبد الله".

سينما الهناجر تواصل عروض المهرجان القومي للسينما



وفي إطار عروض أفلام الدورة الثالثة والعشرين٬ من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر مارس الماضى٬ تستمر سينما الهناجر بأرض الأوبرا٬ التابعة لقطاع الصندوق، في تقديم العروض المشاركة للجمهور٬ حيث تعرض فى الثامنة مساء اليوم عدد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

حيث تعرض الأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة، ومنها: "أم سيتى"، ويحكي الفيلم قصة من قصص تناسخ الأرواح لسيدة أجنبية مع كاهنة مصرية من الأسرة الــ19 فى معبد "أبيدوس" بسوهاج، يجسد الفيلم بداية رحلتها فى البحث عن روح الكاهنة بداخلها والرجوع إلى بيتها (معبد أبيدوس) في مصر لتعيد إحياء الطقوس المصرية القديمة وتعليمها لتتوارث عبر الأجيال من خلال إمرأة أخرى.

كما يعرض فيلم "عالم موازي" ويدور حول عقلية وسيكولوجية الكلاب والقطط، وفيلم "جوارح السما" يتناول الفيلم مدرب الطيور الجارحة ومراحل التدريب والصيد بها، وفيلم "الزيارة 108" ويسجل رحلة بطل الفيلم من القاهرة إلى المحلة الكبرى لزيارة قبر والدته ووالده وتناول الإفطار معهما ويحكى الفيلم ما حدث قبل 85 يومًا عندما توفت الأم ولحقها الأب بعد 76 يومًا، بالإضافة إلى عرض فيلم "شارعى برائحة البيتزا" ويدور حول الشوارع في القاهرة ونظرة مخرج العمل لها،

ومن الأفلام الروائية القصيرة تعرض أفلام : "طير بينا يا قلبي" يناقش الفيلم مشكلة مخرج سينمائي شاب تعرض لحادث أدى لإصابته بشلل نصفي، وفيلم "سبق صحفي" ويدور الفيلم حول صحفي شاب يتعرض لاحتمال فقدان وظيفته في صحيفة معروفة لفشله في الحصول على سبق صحفي.

كما يعرض فيلم "بتمني" ويدور حول شاب يستيقظ من نومه على صوت والدته وهي تعد له الإفطار وتجهز له ملابسه ليستعد ليوم التخرج، وهو اليوم الذي كان ينتظره بفارغ الصبر٬ ونرى مدى علاقته وارتباطه بوالدته، وأنها مصدر إلهامه وطاقته حتى نرى أن هذا الشاب كان يتمنى وجود والدته بجواره في هذه اللحظة.

ويعرض فيلم "أول صف" ويدور حول شاب يشارك في مسابقه غناء ويقف على خشبة المسرح لأول مرة في حياته ليواجه الجمهور و لجنة التحكيم، وفيلم "ورقة شجر" ويدور حول سقوط ورقة وحيدة علي شجرة وما تحمله من معان متعددة، وفيلم "مشوار" والذي تدور أحداثه داخل إحدى عربات المواصلات٬ لينقل الأوضاع بين مختلف طوائف الشعب المصري.

ومن الأفلام القصيرة التي يتم عرضها أيضًا، فيلم "كوزموس" ويناقش الفيلم الأثر النفسي للتحرش الجسدي على الأنثى، وفيلم "حادث قديم جدًا" ويدور الفيلم حول زوج يحاول إقناع زوجته وابنه بزواجه مرة أخرى٬ بينما يتذكر حادثة عانى منها منذ سنوات عديدة مضت أثرت على نظرته للحب والنساء.

افتتاح معرض «الحرف العربى» بمركز طلعت حرب الثقافى



ومن جهة أخرى، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء اليوم٬ معرض الفنانة الدكتورة نظيرة الفخراني، أستاد التصميم المساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ويحمل عنوان "الحرف العربي كعنصر تشكيلي في الفن العربي الحديث".

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال في مجال التصميم الزخرفي، ويتناول الحروفية كاتجاه من اتجاهات الفن الحديث لكثير من الفنانين الذين جعلوا الحرف منبع لإلهامهم وموضوعًا تشكليًا للوحاتهم، ويستمر المعرض حتى الأول من يوليو، يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا عدا الثلاثاء.