خبراء أمريكيون: تحديد أسباب انهيار مبنى ميامى قد يستغرق شهورًا

قال خبراء ومهندسون معماريون أمريكيون إن تحديد أسباب انهيار مبنى مدينة ميامي بولاية فلوريدا قد يستغرق شهورًا.



وأوضح خبراء أمريكيون مختصون - حسبما قالت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - أنهم يقومون في الوقت الحالي بتقصي الحقائق للوصول إلى أسباب انهيار المبنى، الذي كان يقع في مدينة (سرفسايد)، القريبة من ميامي بولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة.



وعبر الاستاذ في جامعة (فلوريدا) الدولية، بالولاية التي تحمل الاسم نفسه "شيمون ودوينسكي" عن استغرابه للطريقة التي سقط بها المبنى، قائلاً إنه "من غير المعتاد رؤية مبنى ينهار بهذه الطريقة".



وأضاف ودوينسكي أن هذه الطريقة تحدث في البلدان كثيرة الزلازل والمباني ذات الهياكل البنائية غير الجيدة.



وأعلنت عمدة مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية دانيلا لفين كافا أنه لم يتم العثور على المزيد من ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ في ظل وجود حريق عميق ومستمر ويصعب معرفة مصدره بموقع الحادث.



وأوضحت (كافا) أن عدد الضحايا لا يزال كما جرى الإعلان عنه أمس، وهو 159 شخصا مدرجين على قائمة المفقودين وأربعة أشخاص جرى تأكيد مصرعهم.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا - أمس - بعد انهيار المبنى. وذكر البيت الأبيض أن بايدن طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار المبنى يوم الخميس الماضي.



وفي سياق متصل، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيًا للمصابين سرعة الشفاء.



ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بعث الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس جو بايدن، ضمنَّها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة ميامي، كما رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ببرقية تعزية مماثلة.