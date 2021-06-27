الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة أعلى إحدى الصيدليات فى سمنود

أنقذ رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية قطة عالقة منذ أيام أعلى إحدى الصيدليات بعزبة الناموس التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على قطة عالقة أعلى صيدلي. الدكتورة أسماء عبيد بعزبة الناموس بمركز سمنود .

وانتقل رجال الحماية المدنية الى محل البلاغ، وأكدوا أن القطة عالقة بالمسقط منذ أيام وحاولوا إنقاذها عدة مرات وفشلوا ما جعلهم يقوموا بإبلاغ الشرطة.

وعلى الفور قام رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية بإنقاذ القطة وخروجها من المسقط دون حدوث خسائر فى لافتة إنسانية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.