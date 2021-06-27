الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لضعف درجاتها في نتيجة الشهاده الاعداديه طالبه تقدم على شنق نفسها بالمنوفيه

لضعف درجاتها فى نتيجة الشهادة الاعدادية.. طالبة تقدم على شنق نفسها بالمنوفية

جثة
جثة

أقدمت طالبة في الشهادة الإعدادية، تدعى "م.م.ن" مقيمة بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية على الإنتحار شنقًا، بسبب ضعف درجات نتيجتها في الشهادة الاعدادية، ولخوفها من والدها.

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون، يفيد انتحار طالبة في الشهادة الإعدادية تدعى "م.م.ن" 14 سنة، ومقيمة بدائرة المركز، وبسؤال أسرتها تبين أن السبب هو سوء درجاتها في نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

وانتقلت قوة من مباحث مركز أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث لمعرفة ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتحويل الجثة إلي المستشفى لإجراء الصفة التشريحية.

أمن المنوفية النيابة درجات نتيجة نتيجة الشهادة الاعدادية مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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