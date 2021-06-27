الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكليفات لرؤساء المدن بالتصدى لظاهرة إشغال الطريق ببنى سويف

إشغال الطريق ببنى
إشغال الطريق ببنى سويف

وَجَّهَ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، رؤساء المدن والمراكز بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

 

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا "برئاسة المحاسب هاني الجويلي" بالعديد من الجهود ضمن تقريرها اليومي متضمنا الإشارة إلى متابعة آخر المستجدات للمشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بدائرة المركز حيث تم متابعة اعمال التشطيبات بمدرسة عبد الستار الفقاعي وصيانة وترميم المدرسة الابتدائية والإعدادية بقرية الفقاعي وإنشاء المدرسة التجريبية للغات بقرية قمبش ومدرسة الدكتور السعيد محمود صياح بقرية فزارة ومدرسة بلال بن رباح الابتدائية بقرية أبو دخان.

 

كما تم متابعة إنشاء مخزن للأدوية بمستشفى قروي طنسا بني مالو، فيما تم متابعة تنفيذ جسات أرضية لكباري صفط راشين بني مؤمنه وكوبري عزبة جليلة التابعة لقرية بني هاشم تمهيدا لبدء الإحلال والتجديد.

 

وواصلت الوحدة حملاتها اليومية المتفرقة لرفع تراكمات القمامة والأتربة بشوارع المدينة والمجالس القروية التابعة والتي أسفرت عن رفع 130 طنا من المخلفات والنفايات من المحطة الوسيطة بمدينة ببا وتوريدها لمصنع التدوير بسمسطا.

 

 ومن ناحية أخرى تم متابعة أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بقرية طنسا والتي شملت تخصصات نساء وأطفال وباطنة وصدرية وجلدية ورمد وأسنان وتحاليل وأشعة حيث تم الكشف والعلاج بالمجان.

 

ومن ناحية أخري تابع محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لسير الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب"و8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، والتي تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى، باعتماد يقدر بـنحو 285مليون و964 ألف جنيهاً تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة مخرسيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول.

بني سويف مجلس الوزراء محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية فيروس كورونا منظومة النظافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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