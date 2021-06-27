غضب بين أهالى دمياط بسبب انتشار روائح كريهة فى الميناء

سادت حالة من الغضب أهالي السنانية من وجود رائحة كريهة تصدر من ميناء دمياط، حيث تبين مصدرها سفينة مواشي ضخمة تقوم بتفريغ حمولتها البالغة 3996 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 972 طنًا، ومن المقرر أن تنتهي من تفريغ كامل حمولتها غدا أو بعد غدا على أقصى تقدير، حيث إن المقاول ينقل 2000 رأس ماشية فى اليوم وهناك 200 سيارة تنقل بمقدار 10 رؤوس للسيارة الواحدة يوميًا.

ووجه اللواء بحري وليد عوض رئيس ميناء دمياط بنقل السفينة المحملة بالماشية إلى رصيف أخر بعيد عن الرصيف الحالي عكس اتجاه الريح بما لا يؤثر على أهالي السنانية، كما نبه بعدم تفريغ أي حمولات لسفن المواشي بالأرصفة القريبة من المناطق السكنية المحيطة.



يذكر أنه قد تداولت أرصفة ميناء 23 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13028 طنا تشمل: 6100 طن يوريا و4478 طن فوسفات و 750 طن نترات و 1700 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7556 طنا تشمل: 540 طن خشب زان و3144 طن ذرة و400 طن زيت طعام و3500 طن حبيبات حرق أفران صب و3996 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 972 طنًا.



بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1499 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا وفلفل) وحاصلات زراعية (أعشاب وريحان) وفواكه (برتقال وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وسلوفينيا وأمريكا وسريلانكا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 173 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2246 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 19898 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20198 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2393 شاحنة.