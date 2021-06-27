431.2 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير المدارس بالمنوفية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 431.2 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير المدارس ورفع كفاءتها بقرى محافظة المنوفية، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة المنوفية شملت استكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى بتكلفة 119.8 مليون جنيه، واستكمال إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسى بتكلفة 102 مليون جنيه، واستكمال إنشاء وتجهيز فصول تجريبى لغات ومتميز بتكلفة 38 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وتطوير مدارس "مرحلة ابتدائى" بتكلفة 31.4 مليون جنيه وإحلال وتجديد وتطوير مدارس "مرحلة التعليم الثانوى الفنى" بتكلفة 31 مليون جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد المدارس بمحافظة المنوفية يبلغ 2409 مدراس تضم 22680 فصلًا دراسيًا، ويبلغ عدد الطلاب لكل معلم 21 طالبًا، بمتوسط 47.7 طالب فى الفصل، وتقدر نسبة الأمية بين سكان المحافظة بـ 19.8%.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية يصل إلى 506 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20-2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 20-2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 48,3%، ويخص قطاع النقل 975,8 مليون جنيه بنسبة 16,8%، إلى جانب توجيه 775,3 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي 13,4بنسبة %، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 421,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%، وتوجيه 410,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه 418 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,5%.



يذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20-2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20-2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.