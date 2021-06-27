مغامرات أفريقية لـ بادن بول ترجمة إيمان أبو أحمد فى معرض القاهرة الدولى

صدر حديثًا عن دار مدن للنشر والتوزيع كتاب "مغامرات أفريقية" للكاتب بادن بول ومن ترجمة إيمان أبو أحمد، ويعد التجربة الأولى لها في مجال الترجمة يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

وتقول الكاتبة إيمان أبو أحمد للدستور إن "كتاب مغامرات أفريقية للمؤلف بادن بأول والذي يعتبر أبو الكشافة في العالم حيث هو من بدأ في نشر نشاط الكشافة في العالم ورعايته بداية من وطنه بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس.

ومن خلال نشاطه الكشفي زار معظم دول العالم وبخاصة البلاد التي كانت تعتبر تحت وطأة الاحتلال أو الحماية البريطانية.

وتتابع إيمان "يحكي بادن باول عبر الكتاب كل ما شاهده في رحلته في إفريقيا بداية من القاهرة وصولا إلي جنوب إفريقيا يأخذك الكاتب في جولة شيقة في غابات إفريقيا في بداية القرن العشرين فالكتاب صدر عام 1914.

وتضيف "يأتي ذلك من خلال رحلة شيقة تنتقل من بلد لبلد وتركب البحر مع الكاتب حيث لم يكن هناك طيران وتتعرف على أهم سمات وأهم منتجات لكل بلد في إفريقيا، ولكن أهم من كل ذلك فإنك تتعرف على وجهة نظر الآخر أو المستعمر في فكرة الاستعمار ونظرته للبلاد والشعوب التي استعمروها، ففي الكتاب سنرى وجهة نظر المؤلف وكيف يبرر استعمار بلد عظيم رحيم مثل انجلترا للشعوب دون غيرها من دول أخرى مستعمرة وتنهب ثروات الشعوب.

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدورته الـ 52 فى ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشرًا عربيًا وأجنبيًا من 25 دولة، وتشهد الدورة إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها عشرين جنيها مصريًا، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التى سيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة للكتاب أقرت عددًا من القرارات، منها: تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقًا للضوابط التى تضعها إدارة المعرض، وإقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور، على أن تكون هذه التذاكر مجانية.

وتقرر اعتماد شعار جديد للدورة الـ52 وهو "في القراءة حياة"، إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

كما وجهت وزيرة الثقافة حرصًا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر بالعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والاطلاع.

كما وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في معرض القاهرة للكتاب، رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي