الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 32 حالة إشغال فى حملة مكبرة ببنى سويف

أزالة إشغالات
أزالة إشغالات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة بشوارع المدينة يقودها علاء الصغير نائب رئيس المدينة، والعقيد عمرو عبد العزيز رئيس شرطة المرافق، والنقيب مصطفى أحمد ظابط شرطة المرافق، وقوة الأمن المرافقة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبإشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وأسفرت الحملة عن رفع 32 أشغال متنوعة، وانتظام الباعة الجائلين داخل سوق بلبل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، برئاسة اللواء وليد البيلى، تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بمواجهة كافة صور مخالفات قرارات الحكومة، التي تستهدف ضبط مستوى الخدمات ومجابهة تداعيات عدوى كورونا، ومواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وتمكنت الوحدة المحلية من إيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع منير من شارع بورسعيد، بالإضافة إلى عدد من أعمال البناء المخالفة منها: إيقاف تبطين سقف خشب بصبة خرسانية بشارع 23 يوليو، وإيقاف صبة سقف خرسانة بقرية بني سليمان الشرقية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بغلق بدروم عمارة بعد أن تبين استخدامها كمركز للدروس الخصوصية ووجود عدد كبير من الطلاب داخل البدروم، حيث تم فض التجمع وغلق البدروم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأهابت الوحدة المحلية بالمواطنين بالالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم.

بني سويف شرطة شرطة المرافق رفع الإشغالات الإجراءات القانونية الباعة الجائلين مخالفات البناء أراضي الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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