التخطيط: 784.4 مليون جنيه لتنفيذ 8 مشروعات طرق بالبحر الأحمر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 784.4 مليون جنيه لتنفيذ 8 مشروعات طرق بمحافظة البحر الأحمر، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر شملت إعادة رصف طريق برنيس شلاتين من الكيلو 55/ حتى شلاتين مرحلة ثانية بتكلفة 450 مليون جنيه، استكمال إزدواج الطريق من سفاجا حتى مرسى علم بطول 190 كم بتكلفة 351.2 مليون جنيه، إعادة رصف طريق شلاتين أبو رماد مرحلة ثانية بطول 65 كم حتى الكيلو 5 بتكلفة 85 مليون جنيه، استكمال تطوير ساحات التخزين واستكمال إنشاء الأسوار والمخازن بميناء سفاجا بتكلفة 51.5 مليون جنيه واستكمال أعمال الإنشاءات للاستراحات الخارجية لميناء الغردقة بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، أن عدد كبارى بمحافظة البحر الأحمر تبلغ 24 كوبرى، تمثل 1.4% من إجمالى الكبارى المنفذة على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر يصل إلى 162 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 10,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 4,7% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 3,47 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 32,2%، ويخص قطاع البترول والغاز الطبيعي استثمارات بقيمة 3,19 مليار جنيه بنسبة 30,5%، ويخص قطاع الكهرباء 1,59 مليار جنيه بنسبة 14,8%، إلى جانب توجيه 784,4 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 7,3%، علاوة على توجيه 585,8 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,4%، بالإضافة إلى توجيه 1,05 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 9,8%.