إزالة التعديات على أملاك الدولة فى حملة مكبرة بدمياط

قاد المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية وبحضور روضة منير نائب رئيس مجلس المدينه لشئون القرى.



وتمكنت الحملة من إزالة شدة خشبية مخالفة لدور ثاني علوي مخالف بمساحة ١١٠ أمتار بقرية طبل التابعة للوحدة المحلية بالخياطة، وقد تم توجيه إيمان موسى رئيس الوحدة المحلية والإدارة الهندسية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

في ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولي حسن محمد بفك شدة خشبية لعمل صبة بلاطة سقف الدور الأول العلوي على مساحة 120 مترًا بالإصلاح الزراعي التابع لقرية البساتين مركز كفر البطيخ، تحت إشراف محمد البساطي نائب رئيس المدينة لشئون القرى وإدارة المتابعة، وسهام شعيب رئيسة قرية البساتين وفهيمة الصياد سكرتيرة القرية وإبراهيم عوض رئيس القسم الفني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولي حسن محمد، بفك شدة خشبية لعمل صبة بلاطة سقف الدور الاول العلوى على مساحة 190 متر تقريبا بكفر يوسف التابعة لقرية الرياض مركز كفر البطيخ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

يذكر أنه قد تداولت أرصفة ميناء 23 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13028 طنا تشمل: 6100 طن يوريا و4478 طن فوسفات و 750 طن نترات و 1700 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7556 طنا تشمل: 540 طن خشب زان و3144 طن ذرة و400 طن زيت طعام و3500 طن حبيبات حرق أفران صب و3996 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 972 طنًا.



بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1499 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا وفلفل) وحاصلات زراعية (أعشاب وريحان) وفواكه (برتقال وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وسلوفينيا وأمريكا وسريلانكا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 173 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2246 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 19898 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20198 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2393 شاحنة.