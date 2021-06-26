السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأدلة الجنائية: ماس كهربائى وراء حريق محل الأميرية

حريق محل الأميرية
حريق محل الأميرية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن رجال الأدلة الجنائية رجحوا بأن ماسًا كهربائيًا وراء نشوب حريق داخل محل بالأميرية. 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، السبت، من إخماد حريق شب بمحل أسفل عقار بمنطقة الأميرية دون وقوع إصابات. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محل بمنطقة الأميرية وعلق الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران وبالفحص تبين أن المحل أسفل عقار سكني مكون من 7 طوابق وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زاد معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

الأدلة الجنائية حريق ماس كهربائي محل الأميرية

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وائل لطفي

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