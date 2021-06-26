الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 56.6% زيادة فى واردات التونة خلال عام

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من تونة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 60.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 38.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 21.9 مليون دولار بنسبة 56.6% خلال عام.
وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن واردات مصر أكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار مجمدة بلغت 56.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 109.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 53.1 مليون دولار بنسبة 48.6% خلال عام.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من لحوم من ديوك ودجاجات مجمدة بلغت 72.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 14.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 58 مليون دولار بنسبة 406.6% خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2٪.
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  54.2 ٪ ، ملابس جاهزة   بنسبة  49.3  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة  18.4٪ ، بطاطس بنسبة  1.1 ٪).

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبة 72.4 ٪ ، فواكه طازجة بنسبة 71.4 % ، أسمدة بنسبة  40.5 ٪ ، منتجات البان بنسبة  1.7 ٪).

الاحصاء واردات مصر تونة صادرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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