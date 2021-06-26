السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«مستقبل وطن» يفتح مقراته ببنى سويف لتلقي طلبات أصحاب المشروعات الراغبين فى الترخيص

مستقبل وطن يفتح مقراته
مستقبل وطن يفتح مقراته ببني سويف

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، اليوم، لقاءً تعريفيًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من خدمات بالتعاون مع الحزب انطلاقا من دور الحزب المجتمعي، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وعضو مجلس النواب، وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة في مساعدة المواطنين من خلال المساهمة في تنظيم المبادرات والفاعليات والمسابقات المختلفة وهدفها تنمية المجتمع في محافظة بني سويف وبرعاية النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف وبإشراف النائبة مني عبد الله أمين التنظيم.

حضر اللقاء عدد من المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقيادات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة بني سويف، وأعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمسطا.

وأكد النائب حسام العمدة أمين عام حزب مستقبل وطن ببني سويف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، أن القانون 152 لسنة 2020 يمنح حزمة من المساعدات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعطي دفعة للأمام نحو استقرار وزيادة دخل تلك المشروعات، مشيرًا إلى عقد بروتوكول تعاون بين الحزب وجهاز تنمية المشروعات بوزارة التجارة والصناعة، في ظل التعاون المثمر بين الحزب ومحافظ بني سويف والوحدات المحلية.

وقال "العمدة" إن جميع مقرات الحزب مفتوحة أمام أصحاب المشروعات لتلقي طلبات الراغبين منهم في الترخيص في ظل تواجد موظفين من الجهاز يومين في الأسبوع بمقرات الحزب في المراكز المختلفة في اطار البروتوكول الموقع بين الحزب والحكومة لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يجرى خارج القطاع المصرفي الاقتصاد غير الرسمي.

وأشارت النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بالحزب بالمحافظة، إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 منصف جداً لكل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحمله من مزايا، قائلة:"ناقشنا القانون في لجنة المشروعات بمجلس النواب ولائحته التنفيذية لصالح المواطنين".

وأوضح مسئولي جهاز تنمية المشروعات ببني سويف خلال اللقاء دور الجهاز والخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات وخاصة أصحاب المشروعات من الأسر محدودي الدخل في لقاء حواري مع المواطنين.
 

مستقبل وطن يفتح مقراته ببني سويف
مستقبل وطن يفتح مقراته ببني سويف
مستقبل وطن يفتح مقراته ببني سويف
مستقبل وطن يفتح مقراته ببني سويف
مستقبل وطن يفتح مقراته ببني سويف
مستقبل وطن يفتح مقراته ببني سويف
بني سويف محافظة مستقبل وطن تمويل المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزب مستقبل وطن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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