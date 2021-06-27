الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العاشرة ممكن».. نجوم الفن يعلقون على فوز الأهلي على الترجي التونسي (صور)

الخطيب وأحمد فهمي
الخطيب وأحمد فهمي

علق عدد كبير من الفنانين على فوز النادي الأهلي علي نظيره نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في المبارة التي أقيمت اليوم السبت في القاهرة داخل استاد السلام، حيث قال الفنان أحمد فهمي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “العاشرة يا أهلي”.

فيما قال الفنان مصطفي شعبان من خلال صفحته أيضا: "مبروك يا أهلاوية وعقبال البطولة ان شاء الله"، وعلق الفنان أحمد جمال قائلا: "الله عليك يا أهلي مبروك الوصول للنهائي". أما الفنان محمد علي رزق قال: "محمد شريف المخيف".

وقال المنتج طارق الجنايني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إحنا كأهلاوية كنا مضايقين جداً أن فريق الزمالك ، أخوتنا و ولاد بلدنا أتلسعوا من الترجي  التونسي رايح جاي في الدور الأول من البطولة وخرجوا منها بعد ما بقوا حصالة المجموعة.. علشان كدة ماسكتناش، غير لما جيبنالهم حقهم رايح جاي برضه من اللي نكد عليهم وخرجهم من البطولة مكسورين النفس و الخاطر.. أرفع راسك تاني يا صديقي الزملكاوي، الأهلي جابلك حقك. #العاشرة_ممكن".

 وأضاف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الأهلي إلى نهائي أفريقيا.. مليون مبروك العاشرة يا أهلي".

وأقيمت مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في إياب نصف النهائي، في التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام وبدأ اللاعبون المباراة بقراءة الفاتحة بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، الذي قام وجه التعليمات الفنية للاعبين، خلال المباراة".

وكان الأهلي قد حقق الفوز بنتيجة واحد صفر على نادي الترجي في تونس منذ أيام قليلة في مباراة أقيمت داخل استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية الأسبوع الماضي.

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مصر الاهلى الترجي التونسي مباراة الاهلى مصريين

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