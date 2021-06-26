وفد بورسعيد يزور المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد برئاسة محمد ناجي زيارة إلى متحف الحضارة المصرية الجديد في الفسطاط، بالتنسيق مع اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، برئاسة محمد فؤاد، واللجنة النوعية للتجارة والصناعة برئاسة المهندس حمدي قوطة، أول رحلات الوفد المجانية للتعرف على تاريخ مصر وحضارته.

جاء ذلك بحضور النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مي مازن عضو مجلس النواب، وجمال شحاته سكرتير عام لجنة الوفد في بورسعيد وأمين صندوق مساعد الحزب، ويوسف عزام نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد وعدد من قيادات وشباب ونساء الحزب.

وأكد المهندس حمدي قوطة رئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حرص الوفديين على زيارة المتحف القومي الحضارة المصرية يأتي انطلاقا من وعيهم الخالص بأهمية التعرف على تاريخ مصر العريق، وحضارتها الخالدة، وهو ما يلقى دعما كبيرا من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ.

وأضاف "قوطة" أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بهذه المشروعات القومية العملاقة أثبتت للعالم أن مصر التي نجحت في ثورة ٣٠ يونيو بسواعد أبنائها الكرام تمتلك من التراث والحضارة ما يدعو لفخر المصريين جميعا أمام العالم كله.

وأشار رئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة في حزب الوفد إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة تشهد طفرة وتاريخ جديد يسطره المصريون بما يملكونه من تاريخ عريق وتاريخ حديث، و الوفد يدرك هذا الدور الذي يجب أن يلعبه لدعم الدولة المصرية بتوعية الشباب وتثقيفهم بالماضي ليصنعوا المستقبل.

وأجرت اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، برئاسة محمد فؤاد، واللجنة النوعية للتجارة والصناعة برئاسة المهندس حمدي قوطة، زيارة للمتحف الحضارة المصرية الجديد بالفسطاط لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة محمد ناجى، بالتنسيق مع تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، وجمال شحاتة، سكرتير عام لجنة الوفد في بورسعيد وأمين صندوق مساعد الحزب، ويوسف عزام، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد وعدد من قيادات وشباب ونساء الحزب.

تأتى الزيارة ضمن سلسلة من الرحلات التي تنظمها اللجنة في بورسعيد وتستهدف أعضاء الحزب ببورسعيد ورموز من المجتمع والشخصيات البورسعيدية للتعرف على التراث والحضارة المصرية، وتضم الرحلة الأولى 100 عضو من أعضاء الحزب وشخصيات بورسعيدية.

زيارة حزب الوفد لمتحف الحضارة