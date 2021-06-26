الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد بورسعيد يزور المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

زيارة حزب الوفد لمتحف
زيارة حزب الوفد لمتحف الحضارة

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد برئاسة محمد ناجي زيارة إلى متحف الحضارة المصرية الجديد في الفسطاط، بالتنسيق مع اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، برئاسة محمد فؤاد، واللجنة النوعية للتجارة والصناعة برئاسة المهندس حمدي قوطة، أول رحلات الوفد المجانية للتعرف على تاريخ مصر وحضارته.

جاء ذلك بحضور النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مي مازن عضو مجلس النواب، وجمال شحاته سكرتير عام لجنة الوفد في بورسعيد وأمين صندوق مساعد الحزب، ويوسف عزام نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد وعدد من قيادات وشباب ونساء الحزب. 

وأكد المهندس حمدي قوطة رئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حرص الوفديين على زيارة المتحف القومي الحضارة المصرية يأتي انطلاقا من وعيهم الخالص بأهمية التعرف على تاريخ مصر العريق، وحضارتها الخالدة، وهو ما يلقى دعما كبيرا من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ.

وأضاف "قوطة" أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بهذه المشروعات القومية العملاقة أثبتت للعالم أن مصر التي نجحت في ثورة ٣٠ يونيو بسواعد أبنائها الكرام تمتلك من التراث والحضارة ما يدعو لفخر المصريين جميعا أمام العالم كله.

وأشار رئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة في حزب الوفد إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة تشهد طفرة وتاريخ جديد يسطره المصريون بما يملكونه من تاريخ عريق وتاريخ حديث، و الوفد يدرك هذا الدور الذي يجب أن يلعبه لدعم الدولة المصرية بتوعية الشباب وتثقيفهم بالماضي ليصنعوا المستقبل.

وأجرت اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، برئاسة محمد فؤاد، واللجنة النوعية للتجارة والصناعة برئاسة المهندس حمدي قوطة، زيارة  للمتحف الحضارة المصرية الجديد بالفسطاط لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة محمد ناجى، بالتنسيق مع تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، وجمال شحاتة، سكرتير عام لجنة الوفد في بورسعيد وأمين صندوق مساعد الحزب، ويوسف عزام، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد وعدد من قيادات وشباب ونساء الحزب.

تأتى الزيارة ضمن سلسلة من الرحلات التي تنظمها اللجنة في بورسعيد وتستهدف أعضاء الحزب ببورسعيد ورموز من المجتمع والشخصيات البورسعيدية للتعرف على التراث والحضارة المصرية، وتضم الرحلة الأولى 100 عضو من أعضاء الحزب وشخصيات بورسعيدية.

زيارة حزب الوفد لمتحف الحضارة
زيارة حزب الوفد لمتحف الحضارة
زيارة حزب الوفد لمتحف الحضارة
زيارة حزب الوفد لمتحف الحضارة
لمهندس حمدي قوطة حزب الوفد المتحف القومي الحضارة المصرية تاريخ مصر المستشار بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

«العاشرة ممكن».. حسين الشحات يضيف الثالث لـ الأهلي في شباك الترجي

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة غدًا

تغيير وحيد.. تشكيل الأهلى الرسمى أمام الترجى

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«جيهان السادات» (فيديو)

الباز: دولة 30 يونيو تقوم على بناء الإنسان المصرى

نهائي إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس

صحيفة: وزير الخارجية اليابانى يدرس زيارة إسرائيل والأراضى الفلسطينية أغسطس المقبل

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي