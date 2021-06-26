مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.. صرح ثقافي جديد بدمياط

صرح ثقافي جديد أضيف لمحافظة دمياط، وهو مكتبة فرع مصر العامة، في مدينة عزبة البرج، والتى تم افتتاحها الأسبوع الماضي لتحقق حلم أهالى عزبة البرج ليصبح منبرا ثقافيا، فمكتبة مصر العامة بعزبة البرج صرح ثقافي جديد بدمياط.

إنشاء مكتبة في مدينة عزبة البرج كانت حلما لأهالى العزبة، لتكون المكتبة حلقة من حلقات العلم والتنوير، بما تضمه من الكتب الضخمة، والأنشطة الثقافية المتنوعة التي ستقام بها، كما انها ستفيد المجتمع المحيط بالمكتبة بنسبة كبيرة، وستؤثر فيه بالإيجاب، خاصة في الأطفال والشباب فالمكتبة بمثابة الصرح الثقافي لاهالى العزبة.



في محيط المكتبة انشأ مايسمى باول مدينة صديقة للنساء، تنفيذا لبرنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات واقيمت بالمساحة المحيطة لمبنى المكتبة وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UNWomen والمجلس القومى للمرأة بإتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء والفتيات دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشًا.



والمدينة تعد الأولى من نوعها بمحافظة دمياط، تم اختيار مدينة عزبة البرج لتنفيذ مشروع إنشاء أول مدينة صديقة للنساء وجاء اختيار عزبة البرج لتحقيق المشروع على أرضها لاسباب عديدة منها الطبيعة الجغرافية للمدينة وكذلك اغلب رجال المدينة يسافرون خارج البلاد بشكل دائم تاركين السيدات يعملون على تربية أبنائهم وتحمل المسؤولية جنبا الى جنب مع أزواجهن.

المشروع تتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة لاستخدامها كأماكن للتدريب المهني وتنمية المهارات ومعرض لمنتجات السيدات وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال kids area ومنطقة للقراءة.

استراتيجية المشروع تتبلور فى تحقيق عدد من الأهداف الخاصة بإتاحة جميع الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن بمدينة عزبة البرج والمحافظة بأكملها، وتنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة، فضلًا عن توفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن، ما يحقق هدف التمكين.

يقول أكرم فياض مدير مكتبات مصر العامة بدمياط، إن إنشاء المكتبة مهم ومفيد للأهالي؛ لأنها ستعمل على تنمية الوعي الفكري والثقافي لطلاب المدارس، وغرس عادة القراءة وحب الإطلاع.

وأشارإلى أن المدينة كانت محرومة من مكان يمارس فيه النشاط الثقافي بشكل أوسع، وكانت تحتاج إلى إمكانيات أكبر، لافتا إلى استفادة السيدات بشكل خاص خاصة مع وجود اول مدينة صديقة للنساء في محيط المكتبة وستقدم أنشطة تخدم المدينتين، بجانب خدمات الإطلاع الداخلي، والاستعارة الخارجية، والفعاليات.

وأوضح فياض، أن مكتبة عزبة البرج، أقيمت على مساحة 365 مترا، ويضم مبناها بدروم للمخازن، ودور أرضي يشمل قسمي للاستقبال والإدارة، وقاعة، ودوريين علويين، يتضمن الدور الأول 6 قاعات للأطفال، بالإضافة إلى 6 قاعات أخرى للكبار بالدور الثاني.

وأضاف أن تصميم المكتبة جاء على هيئة مركب بشراع، تتوافق مع البيئة المحيطة، لتضاف بذلك مكتبة ثقافية جديدة، أنشأت على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية.