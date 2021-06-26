7 وفيات و341 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم السبت تسجيل 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 18 إصابة عن حصيلة اليوم السابق ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 138 ألفا و113.



وكشفت الوزارة عن رصد 7 وفيات بتراجع حالتين عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و685.

فيما تماثلت 230 حالة جديدة للشفاء، ليصبح بذلك عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء 96 ألفا و.108 فيما يتواجد 21 مريضا في العناية المركزة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.