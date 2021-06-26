الإحصاء: 68.5% زيادة في صادرات مصر لأمريكا خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 230.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 136.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 93.8 مليون دولار بنسبة 68.5% خلال عام.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن الوقود والزيوت ومنتجات تقطيرها جاءت فى المرتبة الأولى بين الصادرات المصرية لأمريكا بقيمة 58 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل لا شئ خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليها صادرات ملابس وتوابعها من غير المصنرات بقيمة 50.6 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 37.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 13.3 مليون دولار خلال عام بنسبة 35.9%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من ملابس جاهزة من المصنرات تبلغ 35.4 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 23.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.9 مليون دولار بنسبة 50.8% خلال عام، وسجاد وأغطية أرضيات بقيمة 15.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 11.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 4.4 مليون دولار بنسبة 38.9%، وأسمدة بقيمة 12.5 مليون دولار خلال مارس 2021 مقابل 26.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 13.8 مليون دولار بنسبة 52.6% خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪ ،ملابس جاهزة بنسبة 49.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (برتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 % ، اسمده بنسبة 40.5 ٪ ، منتجات البان بنسبة 1.7 ٪).



وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2 ٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(منتجات البترول بنسبة 92.5 % ، سيارات ركوب بنسبة 73.9 ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 9.7٪).

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر لدولة تونس سجلت 65.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 76.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 10.9 مليون دولار.