تقرير أمريكي: روسيا والصين والولايات المتحدة يشعلون حربا في تصنيع الأسلحة

أكد تقرير أمريكي أن الصين وروسيا والولايات المتحدة يسعون إلى استخدام تقنيات أسلحة تفوق سرعة الصوت، مما يمهد الطريق لسباق تسلح دولي في هذا النوع من الأسلحة.

وقال راجيسواري بيلاي راجاجوبالان في مقال له بمجلة "ذا دبلومات"، الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خصصت دفعات مالية كبيرة لتمويل أبحاث الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في ميزانية السنة المالية 2022، حيث طلبت الإدارة الأمريكية 3.8 مليار دولار، أي ما يقرب من 20 في المائة أكثر من تخصيص إدارة دونالد ترامب البالغ 3.2 مليار دولار للسنة المالية 2021.

وأشار التقرير إلى أنه ليس هناك ما يضمن أن هذا الأمر سيمر بسلاسة في الكونجرس، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب إلغاء أحد النموذجين الأوليين للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت العام الماضي بعد انتقادات من لجنة الدفاع الفرعية بمجلس النواب وهذا هو أحدث مؤشر على تصاعد سباق التسلح في هذه التكنولوجيا الجديدة.

وكشف تقرير حديث صادر عن مكتب مساءلة الحكومة الأمريكية عن وجود 70 محاولة لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت والتقنيات ذات الصلة والتي تقدر تكلفتها بحوالي 15 مليار دولار من السنوات المالية 2015 حتى 2024، ومعظمها تابع لوزارة الدفاع .

وقال مايك وايت ، الذي يدير برنامج تفوق سرعة الصوت في مكتب وكيل وزارة الدفاع للأبحاث والهندسة، إن خصوم الولايات المتحدة اتخذوا قرار التوجه نحو هذا النوع من الأسلحة لصالح الولايات المتحدة، ما دفع واشنطن إلى إعطاء الأولوية للأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بحسب "ذا دبلومات".

وفي وقت سابق من يونيو، أخبر جون هيل، مدير وكالة الدفاع الصاروخي (MDA)، اللجنة الفرعية للقوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ والمعنية بالقوات الإستراتيجية أن الولايات المتحدة تواجه مخاطر من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تدخل الآن في مخزون الأعداء الأمريكيين وقد طورت البحرية دفاعات مبكرة للتهديد، مشيرا إلى أن كل من الصين وروسيا نشرتا نسخًا مبكرة من أسلحتهما التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ما يعرض السفن الأمريكية للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية MDA طلب ميزانية بقيمة 8.9 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2022، بهدف تطوير قدرات مثل الجيل التالي من الصواريخ الاعتراضية للدفاع الصاروخي الوطني، والقدرة الدفاعية التي تفوق سرعة الصوت، والتتبع الفضائي الضروري للكشف عن الصواريخ.

ارتفاع حدة التنافس الدولي

وأوضحت المجلة أن الصين وروسيا تسعيان إلى تطوير قدرات تفوق سرعة الصوت منذ عقد حتى الآن.

ويقول ألكسندر فيدوروف، الأستاذ في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، إن سباق التسلح قد بدأ بالفعل في هذا المجال، لكن روسيا لديها خبرة بدون الكثير من المال، والصين لديها أموال دون خبرة كبيرة، والولايات المتحدة لديها كلاهما، على الرغم من ذلك أحيت جهودها في وقت متأخر عما فعلت روسيا أو الصين وهي الآن تلعب دور اللحاق بالركب .

وحققت الصين تقدمًا كبيرًا في مجال أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت وتعتبر جهة فاعلة بنفس القدر وعلى غرار المنطق الروسي ، تدعي الصين أن المنطق الكامن وراء تطويرها لصواريخ تفوق سرعة الصوت ينبع من القلق من أن الأسلحة الأمريكية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن تمكن الولايات المتحدة من توجيه ضربة استباقية إلى الترسانة النووية الصينية والبنية التحتية الداعمة.

وأكدت المجلة الأمريكية أنه سيكون لسعي الولايات المتحدة وروسيا والصين لهذه التقنيات آثار متتالية ومن غير المرجح أن تنتهي مثل هذه التطورات عند هذه الدول الثلاث، حيث تسعى دول أخرى مثل الهند وأستراليا إلى اتباع تقنيات تفوق سرعة الصوت، إما بمفردها أو عبر الدخول في شراكات لذا من الواضح أن سباق تسلح جديد يشمل سرعات تفوق سرعة الصوت بدأ بالفعل.