وكيل «تضامن بنى سويف» تتابع مشروع إنشاء دار سيدات بلا مأوى بالفشن

تابعت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، اليوم السبت، المشروع الجديد لإنشاء دار سيدات بلا مأوى بمركز الفشن جنوب المحافظة، والذى يعد استكمالا للمشروعات التى تم افتتاحها داخل محافظة بنى سويف مثل دار رجال بلا مأوى وأطفال بلا مأوى وأخيرا سيدات بلا مأوى.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة نفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن أنه يوجد 11 دار رعاية وحضانة إيوائية، حيث يتم استقبال الأطفال من جميع المحافظات وتوفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، كما يوجد 298 أسرة بديلة تقوم بالتقديم لرعاية الأطفال حيث يتم وضع شروط لتربية الطفل ومنها تعليم الأب والأم، والدخل الاقتصادي، وهناك لجان تقييم ومتابعة باستمرار للاطمئنان على الأطفال.

وقالت إحسان أبو زيدن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي فى بنى سويف، إن هناك 188 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة داخل محافظة بنى سويف، حيث يتقاضون 112 مليون جنيه شهريًا، ويتم تحديد بعض الشروط للاستفادة من البرنامج، بحيث لا ينطبق عليه أى قانون من قوانين التأمينات الاجتماعية، وعدم امتلاكه لسيارة، والدخل الاقتصادي ولا يعمل فى أى جهة حكومية أو خاصة، ولا يتقاضى معاشًا، وغير قادر على العمل، ويتم عمل بحث ميداني من خلال الوحدة الاجتماعية التابع له عنوان المنزل المتواجد فيه.

وأوضحت أبو زيد، في تصريحات لـ "الدستور"، أن مبادرة حياة كريمة هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع القروي، فهي لم تكن مقتصرة فقط على إعادة إعمار المنزل إنما تشمل تنمية أسر وطفولة مبكرة وتوفير فرص عمل وتجهيز عرائس وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة، كما هناك دور فى ملف مبادرة "سكن كريم"حيث يتم مراجعة الكشوف الخاصة بالمستفيدين من المبادرة لأكثر من 4000 آلاف منزل بمركزي ببا وناصر، حيث تم توفير سكن بديل لأصحاب تلك المنازل المستهدف تطويرها بقرى ناصر وببا وتوفير الرعاية اللازمة لهم.