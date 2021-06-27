صدور «لما البحر ينعس.. النداهات» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

صدر حديثا عن دار النسيم للنشر والتوزيع كتاب لما البحر ينعس "النداهات" الجزء الثاني للكاتب الروائي رءوف مسعد، والذي يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال52.

وقال الكاتب وائل المارديني في كلمته والتى جاءت على غلاف الكتاب: "نادر ا ما كنت أجد في الروايات العربي ما أبحث عنه؛ ألا وهو التوزيع الأوركسترالي كما السمفونية. من حيث التداخل الهروموتي في الزمان والمكان وسرد الأحداث، وتعدد الشخصيات المتناغمة.. أذ دائما ما كانت تستفزني الأعمال التي تشبه التخت الشرقي، من حيث الألات المحدودة. في "لما البحر ينعس" وجدت ضالتي، وكان ءوف مسعد قائد الأوركسترا الذي حافظ على التناغم بحرفية عالية، وشفافية وقدرة على السرد المتنوع حسب مايروى، وهذا ليس بجديد عنه، ولكن أدهشتني حقا الصدق والتسليم التام من قبلة للذاكرة المنسابة عبر قلمة ، وكيف جاءت سلسلة وعفوية ومنسابة كالهواء إلى رئتي القارىء".

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدورته الـ 52 في ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشرًا عربيًا وأجنبيًا من 25 دولة، وتشهد الدورة إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها عشرين جنيها مصريًا، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التى سيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة للكتاب أقرت عددًا من القرارات، منها: تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقًا للضوابط التى تضعها إدارة المعرض، وإقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور، على أن تكون هذه التذاكر مجانية.

وتقرر اعتماد شعار جديد للدورة الـ52 وهو "في القراءة حياة"، إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

كما وجهت وزيرة الثقافة حرصًا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر بالعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والاطلاع.

كما وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في معرض القاهرة للكتاب، رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.