«أمى تعبانة».. إيمى سمير غانم تناشد جمهورها الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز

ناشدت الفنانة إيمي سمير غانم جمهور والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بالدعوة لها لتجاوز أزمتها الصحية.. مؤكدة إن والدتها في حالة صحية سيئة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام كتبت «إيمي» قبل قليل: «أرجوكم الدعاء لأمي.. تعبانة جدا.. يارب».

قام الطاقم الطبي المختص بعلاج الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز بنقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى في المستشفى الذي تمكث فيه لتلقي العلاج بعد إصابتها خلال الأشهر الماضية بفيروس كورونا المتسجد كوفيد- 19.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز لم تتحسن بشكل كبير، وأن الأخبار التي تداولت حول تحسن حالتها الصحية غير صحيحة، مؤكدا أن حالتها ما زالت غير مستقرة، وذلك خلال حلقته في برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه على قناة DMC الفضائية.