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«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المرحلة الرابعة لرياض أطفال بالمدارس التجريبية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الرابعة، لرياض أطفال المتقدمين للمدارس الرسمية لغات العام الماضي 2020/2021 .
وأومضحت أنه يمكنكم الاستعلام بالرقم القومي للطفل من خلال هذا الرابط
http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index
يذكر أن التقديم في المدارس التجريبية يتطلب عددا من الشروط وفق إعلان وزارة التربية والتعليم الفني، حيث يجب على ولي الأمر اتباع الشروط التالية:
- أن يكون سن التلميذ 4 سنوات في الأول من أكتوبر 2021، ولا يستثني أحدا من شرط السن. - عدم قبول الطالب البالغ من العمر 6 سنوات في 1 أكتوبر 2021 في فصول المدارس التجريبية.
- لا يستثنى أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية
- الالتزام بمحل السكن لولي أمر الطفل بناء على العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر.
- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات .
- تعهد ولي أمر الطالب كتابيا بمتابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية.
- ضرورة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس التجريبية.
موعد تقديم المدارس التجريبية 2021-2022.. الأوراق المطلوبة
كما حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة ضمن موعد تقديم المدارس التجريبية 2021-2022، وهي كالتالي:
- 7 صورة شخصية للطفل مقاس 4×7
- إحضار شهادة ميلاد مميكنة.
- إحضار ملف التقديم لرياض الأطفال وحافظة أوراق
- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب.
-تقديم طابع تعليمي فئة واحد جنيه، وكذلك طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه. - تقديم ما يفيد بأن الطفل يقيم في نفس محل الإقامة السكني الذي تقع فيه المدرسة.
- إحضار الشهادة الصحية معتمدة من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الإقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي.