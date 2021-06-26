الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التجريببات

«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المرحلة الرابعة لرياض أطفال بالمدارس التجريبية

رياض أطفال
رياض أطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الرابعة، لرياض أطفال المتقدمين للمدارس الرسمية لغات العام الماضي 2020/2021 .

وأومضحت أنه يمكنكم الاستعلام بالرقم القومي للطفل من خلال هذا الرابط 

http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index

يذكر أن التقديم في المدارس التجريبية يتطلب عددا من الشروط وفق إعلان وزارة التربية والتعليم الفني، حيث يجب على ولي الأمر اتباع الشروط التالية:

- أن يكون سن التلميذ 4 سنوات في الأول من أكتوبر 2021، ولا يستثني أحدا من شرط السن. - عدم قبول الطالب البالغ من العمر 6 سنوات في 1 أكتوبر 2021 في فصول المدارس التجريبية.

- لا يستثنى أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية

- الالتزام بمحل السكن لولي أمر الطفل بناء على العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات .

- تعهد ولي أمر الطالب كتابيا بمتابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية.

- ضرورة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس التجريبية.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2021-2022.. الأوراق المطلوبة

كما حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة ضمن موعد تقديم المدارس التجريبية 2021-2022، وهي كالتالي:

- 7 صورة شخصية للطفل مقاس 4×7

- إحضار شهادة ميلاد مميكنة.

- إحضار ملف التقديم لرياض الأطفال وحافظة أوراق

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب.

-تقديم طابع تعليمي فئة واحد جنيه، وكذلك طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه. - تقديم ما يفيد بأن الطفل يقيم في نفس محل الإقامة السكني الذي تقع فيه المدرسة.

- إحضار الشهادة الصحية معتمدة من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الإقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي.

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وائل لطفي

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