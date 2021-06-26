«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المرحلة الرابعة لرياض أطفال بالمدارس التجريبية

التجريببات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الرابعة، لرياض أطفال المتقدمين للمدارس الرسمية لغات العام الماضي 2020/2021 .

وأومضحت أنه يمكنكم الاستعلام بالرقم القومي للطفل من خلال هذا الرابط

http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index

يذكر أن التقديم في المدارس التجريبية يتطلب عددا من الشروط وفق إعلان وزارة التربية والتعليم الفني، حيث يجب على ولي الأمر اتباع الشروط التالية:

- أن يكون سن التلميذ 4 سنوات في الأول من أكتوبر 2021، ولا يستثني أحدا من شرط السن. - عدم قبول الطالب البالغ من العمر 6 سنوات في 1 أكتوبر 2021 في فصول المدارس التجريبية.

- لا يستثنى أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية

- الالتزام بمحل السكن لولي أمر الطفل بناء على العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات .

- تعهد ولي أمر الطالب كتابيا بمتابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية.

- ضرورة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس التجريبية.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2021-2022.. الأوراق المطلوبة

كما حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة ضمن موعد تقديم المدارس التجريبية 2021-2022، وهي كالتالي:

- 7 صورة شخصية للطفل مقاس 4×7

- إحضار شهادة ميلاد مميكنة.

- إحضار ملف التقديم لرياض الأطفال وحافظة أوراق

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب.

-تقديم طابع تعليمي فئة واحد جنيه، وكذلك طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه. - تقديم ما يفيد بأن الطفل يقيم في نفس محل الإقامة السكني الذي تقع فيه المدرسة.

- إحضار الشهادة الصحية معتمدة من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الإقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي.