9 يوليو.. جلال برجس يوقع روايته «دفاتر الوراق» بمكتبة تنمية فرع المعادي

يحل الروائي الأردني جلال برجس، الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" في دورتها الأخيرة عن روايته "دفاتر الوراق" ضيفًا على مكتبة تنمية فرع المعادي، لتوقيع روايته الصادرة في طبعتها المصرية عن مكتبة تنمية، والصادرة في طبعتها الأساسية عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر وذلك في التاسع من يوليو المقبل بمكتبة تنمية فرع المعادي.

ويقضي برجس أربعة أيام في القاهرة في الفترة من 6 إلى 10 يوليو المقبل من ضمنها توقيع روايته.

ودفاتر الوراق التي صدرت في طبعتها التاسعة جاءت في 368 صفحة من القطع المتوسط، وتوزعت أماكن أحداثها بين عَمان ومأدبا وموسكو، وتتكئ على حكايات تُروى من خلال عدد من الدفاتر، في إطار زمني يقع بين عامي 1947 و2019، عن أشخاص يفقد بعضهم بيوتهم، ويعاني البعض الآخر أزمة مجهولي النسب، ويقاسي آخرون عدم انتمائهم إلى عائلات كبيرة.

وتتقاطع مصائر الشخصيات ببعضها فتبرز قيمة البيت الذي حمل رمز الوطن، مقابل أكثر من شكل للخراب، فيما تمثل الشخصية المحورية في الرواية؛ وراق مثقف وقارئ نهم للروايات، إلى درجة أن تتلبسه شخصية أي رواية تقنعه، ويتصرف عبرها، لكن جراء العزلة والوحدة وما عاشه من قسوة في عالم صاخب، تتفاقم حالته النفسية فتكتمل إصابته بفصام الشخصية ليعيش صراعًا بين صوتين في داخله: واحد مُحرض على ارتكاب عدد من الجرائم حيال واقع لم يمنحه حقه في العيش، والثاني يقف بوجهه متكئًا على محمول معرفي عميق. وتكشف الرواية عن أزمة الإنسان في زمن ملتبس سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتضيء على ما يمكن أن يمنى به الإنسان نفسيًا جراء غياب العدالة الاجتماعية، وما يمكن أن تفرزه من فقر وتطرف، وتحيل القارئ إلى تساؤل، وتفكر بمن سينتصر على الآخر في حلبة الصراع، وكيف تتشابك حكايات الرواية ببعضها لتؤدي إلى مقولة رئيسية مفادها: إن الخوف حتمًا سيؤدي إلى الخراب.

وجلال برجس شاعر وروائي أردني من مواليد 1970، وصدر له العديد من الأعمال الأدبية ومنها في الشعر؛ "كأي غصن على شجرة"، و"قمر بلا منازل" وفي القصة: "الزلازل" الحائزة على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، وفي أدب المكان "شبابيك مادبا تحرس القدس" ، ونال عن روايته "مقصلة الحالم" جائزة رفقة دودين للإبداع السردي 4، وعن روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) جائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016 ووصلت روايته "سيدات الحواس الخمس" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019، وفاز بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته دفاتر الوراق، والتي صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.