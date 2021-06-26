شكرى يكشف السيناريوهات المتوقعة من مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية المصرية تجري اتصالات مكثفة على مستوى الدول الأعضاء في مجلس الأمن ووزراء الخارجية في واشنطن ومندوبي الدول في الأمم المتحدة لقبول المجلس لعقد جلسة تشاورية، قائلاً: "هذه الأمور تحتاج لكثير من التنسيق والتداول والتشاور وتعتمد على الإطار العام الذي تتناول به مثل هذه القضايا من قبل الدول الأعضاء سواء الدائمين وغير الدائمين ونظرتها للأمور وعلاقتها بالأطراف المختلفة".

وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "on"، أن الطلب المصري سيدور حول هذا الأمر، معربًا عن أمل مصر أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة تحقيق هذا الهدف، عبر إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين، وأن تتاح للرئاسة الإفريقية وسكرتير عام الأمم المتحدة الاستعانة بالمراقبين والآليات التي في متناول أيديهم للمساعدة في وضع الحلول للمشكلات العالقة في طرح المقترحات التي تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق.