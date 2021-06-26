السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن مدارس البريد والشروط وكيفية التقديم

مدارس البريد
مدارس البريد

أعلنت مدارس البريد عن التنسيق الخاص بها لطلاب الشهادة الاعدادية للحاصلين بحد أدنى على 260 درجة.
 

وفي السطور التالية، ترصد “الدستور” كل المعلومات التي يجب على طلاب الشهادة الاعدادية معرفتها حول هذه المدرسة حيث أنها تعتبر من البدائل القوية للثانوية العامة.

 

شروط التقديم في مدارس البريد بعد الإعدادية:-
- ألا يقل سن المتقدم عن في أول أكتوبر 2022 عن 14 سنة وألا يزيد عن 17 سنة.
-أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين.
-أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تخضعها له المدرسة.
-أن يكون الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للقبول وفق تنسيق مدارس البريد 


أماكن مدارس البريد بعد الاعدادية:-
-مدرسة البريد المصري: البريد- العطار- قسم شبرا- القاهرة.
-مدرسة بريد الغربية بعد الإعدادية: قسم ثان طنطا.
-مدرسة بريد المنيا: قسم المنيا- مركز المنيا.
-مدرسة بريد دمنهور.
-مدرسة بريد أسيوط.
-مدرسة بريد الزقازيق: الشرقية- قسم أول الزقازيق-الحريري
-مدرسة بريد بني سويف


الأوراق المطلوبة:-
-استمارة نجاح الصف الثالث الإعدادي.
-موافقة مكتوبة من ولي الأمر.
-ملف التقديم.
-شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية التي تخرج فيها.
-أصل شهادة ميلاد إلكترونية.
-صورة شهادة ميلاد إلكترونية.
-صورة شخصية حديثة مقاس 4x 6.


مميزات مدارس البريد:-
-توفير فرصة عمل للخريجين في مكاتب البريد المختلفة
-توفر كذلك فرص عمل في سيارات التوزيع التابعة لهيئة البريد المصري.
-يمكن كذلك للطلاب المتفوقين الالتحاق بكلية تجارة البريد، وهي تقبل الطلاب المجتازين للمعادلة.
-تقبل المدرسة الطلبة البنين في كل فروعها بمختلف المحافظات بينما تقبل المدارسة البنات في بعض الفروع وليس كلها

مصر مدارس بني سويف استمارة الشرقية ميلاد طلاب تنسيق ادنى سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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