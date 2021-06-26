«تلابيب الكتابة» جديد صافي ناز كاظم في معرض القاهرة الـ52

صدر حديثًا عن دار منشورات الربيع كتاب "تلابيب الكتابة" للناقدة صافي ناز كاظم ويشارك بمعرض القاهرة الولي للكتاب في دورته ال52.

وتقول صافي ناز كاظم في الكتاب: "لا أذكر متى بدأت الكتابة، دائمًا بيدي قلم، حتى قبل أن أعي الحروف أمسكت بقلم وسطرت خطوطًا حلزونية واقتنعتُ أنني كتبتُ خطابًا، ونفذتُ إصراري ليأخذوني أُلقي به في صندوق البريد بنفسي لأتأكد من جديَّة التنفيذ. أدركتُ - بعد سنوات كثيرة- متى يمكن أن يكره الكاتب الكتابة، ومتى يعمد إلى الهرب منها، عندما توصد في وجهه الأبواب، وتُغلق النوافذ، وتُسد الدُّروب بالمحاذير، تضحى الكتابة مونولوجًا: حوارًا مع الذات لا يُعطي ميلادًا.

فما إن يكلِّفني أحد بكتابةٍ حتى يدبَّ النُّعاس في أوصالي، وأدفن رأسي في وسادتي القطنية وأُعلن وفاتي، محاولةً الهرب من الحرج من واقعٍ لا يزال البعض غير معترف به: أنني كاتبة صارت تكره الكتابة، كيلت لها اللكمات طويلًا فتكلَّست طاقتها واكتأبت، وقالت: الصمتُ يليقُ بي.

حين أطمئن إلى استتباب موتي، أستشعر حياةً تعود بي إلى حالة التولُّد السابق للكتابة، فأرفع رأسي وقد بدأ الغزل ينسج خيوطًا أولى، وأجلس، أنهض، أُمسك القلم، أضع الأوراق.

لا تخافي ما زال بإمكانِك ألا تكتبي..

العنوان.. البداية، ما زلتِ مالكةً أمرك، في أي لحظة يمكن أن تمزِّقي الأوراق. لكن لا بأس: ها هي الكلمات تتشكَّل وتدفع بعضها البعض. الكتابة تأخذ بتلابيبي، تثأر مني لأنني كنت التي آخذُ بتلابيبها.. وأدقُّ بها فوقَ رءوس كثيرة!

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدورته الـ 52 فى ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشرًا عربيًا وأجنبيًا من 25 دولة، وتشهد الدورة إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها عشرين جنيها مصريًا، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التى سيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

كانت اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة للكتاب أقرت عددًا من القرارات، منها: تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقًا للضوابط التى تضعها إدارة المعرض، وإقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور، على أن تكون هذه التذاكر مجانية.

وتقرر اعتماد شعار جديد للدورة الـ52 وهو "في القراءة حياة"، إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

كما وجهت وزيرة الثقافة حرصًا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر بالعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والاطلاع.

كما وجهت وزيرة الثقافة باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في معرض القاهرة للكتاب، رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.