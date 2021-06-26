لأول مرة منذ عامين.. سعر الغاز الطبيعي يقفز إلى أعلى مستوى

واصل سعر الغاز الطبيعي العالمي بنهاية تعاملات اليوم، ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، ليقفز إلى أعلى مستوى له لأول مرة منذ أكثر من عامين ويلامس الـ3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وذلك بعد شهد تراجعا كبيرا خلال مايو الماضي.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي اليوم عن آخر تحديث له اليوم، ليقترب من 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وينشر «الدستور» آخر سعر للغاز الطبيعي العالمي، حسب بورصة نيويورك التجارية ، حيث سجلت العقود الآجلة لسعر الغاز الطبيعي 3.496 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليرتفع نحو أكثر من 50 سنتًا عن تداولات أمس.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة بشكل عام.

مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء عملية التصدير.

وبدأت بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثالثة من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز.

ومع انخفاض الاحتياطيات المحلية باستمرار فى الدول الأوروبية وتزايد التوترات الجيوسياسية، فمن المتوقع أن يتخذ الأوروبيون تدابير لتعزيز أمن الطاقة لديهم، وهذا يعني أنه يمكن تفضيل تدفقات الغاز الطبيعي المسال على الغاز الطبيعي من المورد التقليدي روسيا، والذي يستخدم بأغلبية ساحقة خطوط الأنابيب والمعدلات الثابتة.

أول حقل غاز طبيعي فى مصر بمنطقة أبو ماضي

واكتشفت مصر أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبوقير البحري في البحر المتوسط في 1969، وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.