السبت 26 يونيو 2021
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مصر

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«جيهان السادات» (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن جيهان السادات مصابة بعدة أمراض منذ فترة طويلة، وأخذت فترة من العلاج بالخارج، وعادت خلال الشهور الماضية وكانت تتلقى العلاج في منزلها المتواجد في الجيزة.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى نقلها إلى المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة لتلقي العلاج تحت إشراف الفريق الطبي.

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