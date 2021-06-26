بريانكا شوبرا تتذوق وجبة هندية فى مطعمها بالولايات المتحدة (صور)

عادت النجمة الهندية، بريانكا شوبرا، إلى الولايات المتحدة وكان أول ما فعلته، هو زيارة مطعمها Sona، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الهندية، وقد تم افتتاحه فى مارس الماضي، ولكن شوبرا لم تتمكن من الحضور في ذلك الوقت بسبب التزامات العمل السابقة في المملكة المتحدة.

بريانكا شوبرا

مطعم بريانكا شوبرا

وشاركت بريانكا مع جمهورها، مجموعة من الصور حول زيارتها للمطعم، عبر خاصية Instagram Stories كما شاركت مقطع فيديو وهى جالسة فيه على طاولة محملة بالأطباق، وكتبت عليه: "تجربة سونا المذهلة، أخيرًا".

بريانكا شوبرا

وظهر في الفيديو مجموعة من الأطباق الهندية، منها طبق باكورا وقريدس، كما شاركت صورة بها عدد من الصلصات.

بريانكا شوبرا

افتتاح المطعم

وفي وقت سابق من هذا العام ، نشرت بريانكا منشورًا تعلن فيه عن افتتاح المطعم، وشاركت جمهورها عددًا من الصور لمطعمها الجديد، بجانب صورة لها وزوجها المطرب نيك جوناس، أثناء حضورهما جلسة خاصة، وعلقت على الصور: "ما بدأ كشغف بسيط للطعام الهندي الرائع أصبح عملاً مليئًا بالحب، ولا أطيق الانتظار للترحيب بكم جميعًا، لتجربة أطباق الهند الخالدة في قلب مدينة نيويورك".

بريانكا شوبرا

وأيضًا علقت: "لقد كان هذا جهدًا جماعيًا على طول الطريق، من خلال العديد من المداولات حول قائمة الطعام، وتذوق الطعام ، وتنسيق الديكور وصولاً إلى اختيار الاسم المثالي، كل الشكر إلىnickjonas، الذى ابتكر الاسم في وقت مبكر مع الفريق، حيث تعني Sona "الذهب"، حيث حيث تعرف هذه الكلمة في الهند.

بريانكا شوبرا

منيو مطعم Sona

ونستعرض فى السطور التالية أفضل أطباق مطعم بريانكا شوبرا “Sona”

شاتباتي شات

ببساطة تتكون هذه الوجبة من طحن بعض الكزبرة والفلفل الحار بالملح الأسود والفلفل مع خلطها مع البطاطس المقلية الذهبية، ثم إضافة بعض البصل المفروم ومسحوق الكمون، مع القليل من صلصة التمر الهندي، وهى وجبة خفيفة ولذيذة.

خبز باكورا

يمكن الخروج من روتينك الغذائي، عند تناول باكورا الخبز، وهى عبارة شرائح خبز هندية، تُطهى مع البطاطس المسلوقة في أوراق الكاري والتوابل، مع غمسها في خليط دقيق حار وقليها جيدًا، وخبز باكورا هو واحد من أبسط الوجبات الخفيفة الهندية وألذها.

الشعيرية Upma

تريد طعم جنوب الهند؟ وهى عبارة شعيرية يتم تحميصها قبل الطهي، مع إضافة بعض الفول السوداني والفلفل الأخضر.

دجاج باكورا

لعشاق الدجاج، هذه الوجبة يتم تحضيرها من خلال تبيل الدجاج وغمره في دقيق الحمص ثم يتم قليه حتى وصوله إلى القرمشة.