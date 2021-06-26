مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالبحيرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، منذ قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية"، أمام مدخل مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مدخل مدينة أبو حمص، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي " القاهرة - الأسكندرية"، بإتجاه القاهرة.



وأسفر الحادث عن مصرع 4 ِأشخاص وهم كل من:" طه عبدالغفار طه"، 55 عامًا، ومقيم بالاسكندرية، و3 جثث مجهولة الهوية وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.



والمصابون هم: " عصام محمد حسنين، 55 عامًا، سامح عبداللطيف راضى، 30 عامًا، مى ابراهيم ابوالعنين، 26 عامًا، مروه عبدالمعز ابوالعلب، 37 عامًا، سومه نصر حمادة، 42 عامًا، رضا امام الشناوى، 40 عامًا، معاذ امام الشناوى، 8 سنوات"، وجميعهم من محافظة كفر الشيخ، وكما أصيب " فارس سلومه عبدالعزيز، 23 عامًا، وطفلة مجهولة، 6 سنوات، مصابة باضطراب بدرجة الوعى وارتجاج بالمخ، انتصار جلال الديب، 52 عامًا، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.