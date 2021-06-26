التحالف العربي: اعتراض طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد التحالف العربي، استمرار محاولات المليشيا الحوثية التي تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

إدانة خليجية لهجمات الحوثي

وفي وقتٍ سابق، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، وخطرًا على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد المجلس الوزاري الخليجي خلال اجتماعه في دورته الـ 148، التي عُقِدَت يوم 16 يونيو الجاري، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

وطالب المجلس الوزاري الخليجي، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تدعمها، وتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، والتصدي لها.

كما أدان المجلس الوزاري استمرار هجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة.