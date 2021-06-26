ضبط‏ 513 مخالفة تموينية في حملة على المخابز والأسواق بسوهاج

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بسوهاج، من ضبط‏ 513 مخالفة تموينية في مجال الرقابة على المخابز، والمطاحن، والأسواق.

أكد المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، أنه تم ضبط 435 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

وأضاف إبراهيم، أنه تم ضبط 77 مخالفة بالمرور علي الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين.