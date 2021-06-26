السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط‏ 513 مخالفة تموينية في حملة على المخابز والأسواق بسوهاج

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بسوهاج، من ضبط‏ 513 مخالفة تموينية في مجال الرقابة على المخابز، والمطاحن، والأسواق.

أكد المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، أنه تم ضبط 435 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان  مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

وأضاف إبراهيم، أنه تم ضبط 77 مخالفة بالمرور علي الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان  الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين.

محمد صرف ابراهيم صالح مدير سعر نظافة لحوم فاسدة شهادة استهلاك توقف وزن بسوهاج أدم انتظام مديرية المخا ألم بدون ترخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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