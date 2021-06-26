السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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فن

«الموسيقيين»: نقابة أم كلثوم هيدخلها حمو بيكا؟.. ولا حفلات لمطربي المهرجانات

جريدة الدستور

قال المايسترو محمد أبو اليزيد عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن الالتحاق بالنقابة يكون من خلال اختبارات تقيمها لجنة من أعضاء النقابة، مؤكدًا أن صوت حمو بيكا ليس له علاقة بالطرب ولا يصلح لأن يكون نقابيا بعد أن دخل لجنة ولم يوفق على الإطلاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المدافع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفنان هاني شاكر حزين للغاية على حال نقابة الموسيقيين، معقبًا: "بيقولي نقابة عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب هيدخلها حمو بيكا".
 

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