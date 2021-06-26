السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تعلن عن أرقام التواصل لمساعدة مصابي كورونا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أرقام التواصل لمساعدة مصابي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن هناك 3 أرقام وهي الخط الساخن 105 وهو الذي يتم استقبال جميع الاستفسارات التي تخص فيروس كورونا والخدمات الصحية الأخرى، و1440 وهو الخط الذي يتم استقبال عليه الرسائل الخاصة لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي، و16474 وهو الخط الذي يتم عليه استقبال الشكاوي الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، الجمعة، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208957 حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إنه تم تسجيل 412 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأضاف مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 279596 من ضمنهم 208957 حالة تم شفاؤها، و 16031 حالة وفاة.

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا

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